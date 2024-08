Forino (Av): Il Capogruppo di Minoranza Forino Polis Prof. Domenico Fruncillo presenta interrogazione comunale al Sindaco Olivieri

Tra pochi giorni avrà inizio il periodo più intensivo della raccolta delle nocciole e, successivamente, delle castagne. Abbiamo raggiunto telefonicamente il Professor Domenico Fruncillo, Capogruppo di Minoranza di Forino Polis, che ha rilasciato la seguente dichiarazione su questa delicata questione:

“Prima che si ripeta lo scempio dei fumi degli anni scorsi, abbiamo presentato un’interrogazione per sollecitare il Sindaco e l’amministrazione ad adottare i provvedimenti opportuni. L’anno scorso e due anni fa, abbiamo presentato un’interrogazione sulle iniziative adottate dal Sindaco per evitare i rischi per i cittadini derivanti dalla presenza nell’aria di PM10 e PM2.5 in quantità largamente eccedenti quelle previste dalla legge e, perciò, pericolose. Il Sindaco aveva risposto, a cose fatte, con una serie di auspici. Quest’anno, sulla base di una ragionevole previsione che l’inquinamento nei prossimi mesi possa diventare pericoloso, abbiamo chiesto al Sindaco, preventivamente, quali iniziative intenda adottare per evitare disagi e rischi per la salute dei cittadini. Speriamo di ottenere un riscontro alle nostre sollecitazioni a tutela della popolazione.”

A tal proposito, alleghiamo per completezza di informazione l’interrogazione comunale presentata:

Interrogazione: Fumi e qualità dell’aria

Premesso

Che in data 3.11.2022 lo scrivente aveva proposto un’interrogazione riguardante la messa in funzione delle centraline per il monitoraggio della qualità dell’aria sul territorio comunale.

Che in data 3.11.2023 l’interrogante aveva segnalato, in base ai dati raccolti dalle centraline comunali, un inquietante superamento dei valori soglia per le PM10 e PM2.5 in vari mesi, in particolare a settembre e ottobre.

Considerato

Che in entrambe le occasioni il Sindaco aveva formulato alcuni auspici circa le iniziative da adottare in futuro.

Si interroga il Sindaco per conoscere:

Se l’amministrazione comunale, nei prossimi mesi di settembre e ottobre, avrà cura di monitorare la qualità dell’aria sul territorio comunale;

Se, in presenza di valori eccedenti di PM10 e PM2.5 o di altre sostanze pericolose per la salute dei cittadini, il Sindaco adotterà immediatamente provvedimenti risolutivi per contenere le attività che provocano l’innalzamento anomalo e pericoloso di tali valori;

Quali iniziative il Sindaco e l’amministrazione intendano adottare per prevenire tali fenomeni, che minacciano la salute dei cittadini e provocano disagi, aggravati dalle elevate temperature atmosferiche;

Quali misure l’amministrazione intende adottare per limitare gli abbruciamenti e garantire il rispetto delle norme approvate dalla Regione.

Si chiede risposta per iscritto e discussione in Consiglio Comunale.

