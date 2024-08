Mugnano del Cardinale: lavori senza sosta per ripristinare via Nazionale delle Puglie dopo l’Alluvione. Video e Foto

A Mugnano del Cardinale si lavora senza sosta per ripristinare l’asse viario di via Nazionale delle Puglie, invaso da fango e detriti a seguito dell’alluvione che ha colpito la zona nel tardo pomeriggio. La Protezione Civile di Mugnano del Cardinale, con l’ausilio di un Bobcat e uno scavatore, è impegnata nella rimozione dei detriti e nel ripristino della viabilità. Anche due pattuglie della tenenza della Guardia di Finanza di Baiano operano per regolare traffico e garantire la sicurezza.

Sul posto, a seguire da vicino le operazioni, è presente il vice sindaco Carmela Sanseverino, data l’assenza del sindaco Napolitano. La situazione resta critica, ma i lavori procedono a ritmo serrato per garantire la sicurezza e il ritorno alla normalità nel più breve tempo possibile.