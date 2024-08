Maltempo nel Mandamento Baianese: Il Torrente Clanio ad Avella Rischia di Esondare. Video

Il tardo pomeriggio di oggi, caratterizzato da intense piogge torrenziali, ha messo a dura prova il territorio del Mandamento Baianese. In particolare, ad Avella, la forza delle precipitazioni ha portato il torrente Clanio a livelli preoccupanti, avvicinandolo pericolosamente al punto di esondazione.

Solo per un colpo di fortuna si è evitata una tragedia: l’acqua ha continuato a salire rapidamente, ma, fortunatamente, il torrente non ha superato gli argini. La popolazione locale ha vissuto momenti di grande tensione, consapevole dei rischi che un’esondazione del Clanio avrebbe potuto comportare per l’abitato e le infrastrutture circostanti.

Le immagini che circolano in rete e che abbiamo raccolto testimoniano chiaramente la criticità della situazione. Il video che proponiamo mostra l’acqua del torrente spingersi fino al limite, in un contesto di forte preoccupazione tra i residenti.

La giornata di oggi è stata caratterizzata da numerosi interventi di emergenza in tutto il Mandamento, con i Carabinieri, i Vigili del Fuoco e la Protezione Civile in prima linea per garantire la sicurezza delle persone e delle strade. Il torrente Clanio, pur avendo evitato il peggio, resta sotto osservazione, e le autorità continuano a monitorare l’evolversi della situazione.

Il maltempo ha quindi riportato alla luce l’importanza della manutenzione e del monitoraggio costante dei corsi d’acqua, soprattutto in vista di eventi atmosferici sempre più estremi. Per il momento, ad Avella, si può tirare un sospiro di sollievo, ma la prudenza resta d’obbligo.