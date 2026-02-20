Forino (Av): Grande attesa per la conclusione del Carnevale Forinese. Appuntamento per Domenica 22 dalle ore 15.30

Sale la temperatura già bollente per la conclusione del Carnevale Forinese – Petrurese previsto per Domenica 22 Febbraio dalle ore 15.30 e fino a sera per un pomeriggio che si prospetta di grande spettacolarità e divertimento. Ad un inizio scoppiettante si va delineando un finale col botto condito dalle fantastica bellezza dei carri allegorici , dalla leggiadra e coreografica sinuosità dei corpi di ballo che prenderanno parte. Anche il meteo, stando alle previsioni, salvo clamorosi cambiamenti, farà finalmente la sua parte in questo giorno di spensieratezza.Un Carnevale figlio del sacrificio delle Associazioni, il Gruppo Folk Ballo O’Ntreccio, l’Associazione Lupetti Petruresi, l’Associzione O’ Vic’ Re’ Monache, l’Associazione Forino Beach, l’Associazione Professional Dance, l’Associazione Area Danza, l’Associazione Libertas Forino e gli Amici di Contrada che attende nuovamente di esplodere e dare l’ allegro arrivederci al 2027 .

Daniele Biondi