Avella, apertura straordinaria per la Carta d’Identità Elettronica: domenica l’Open Day comunale

AVELLA – Il Comune di Avella organizza un’apertura straordinaria degli uffici per il rilascio della Carta d’Identità Elettronica (CIE). L’iniziativa si svolgerà domenica 22 febbraio 2026, dalle ore 9:00 alle ore 13:00, con l’obiettivo di facilitare i cittadini che necessitano del documento.
L’Open Day rappresenta un’opportunità utile per chi, per impegni lavorativi o personali, non riesce ad accedere agli sportelli negli orari ordinari.
Documenti necessari
I cittadini dovranno presentarsi muniti di:
carta d’identità attuale e codice fiscale;
una fototessera;
ricevuta del versamento di 22 euro sul conto corrente n. 14740831 intestato al Comune di Avella – Servizio Tesoreria, con causale Diritti CIE.
In alternativa, è possibile effettuare il pagamento online tramite il sito del Comune di Avella seguendo il percorso: Servizi → Pagamenti online → PagoPA → Paga avviso / Pagamenti spontanei, seguendo la procedura guidata.
Un servizio per i cittadini
L’iniziativa promossa dall’amministrazione comunale mira a semplificare l’accesso ai servizi anagrafici e ridurre i tempi di attesa, favorendo l’aggiornamento dei documenti personali.
La Carta d’Identità Elettronica, oltre a essere un documento di riconoscimento, consente l’accesso ai servizi digitali della Pubblica Amministrazione, diventando uno strumento sempre più centrale nella vita quotidiana dei cittadini.
Per ulteriori informazioni è possibile consultare i canali ufficiali del Comune.