Avella celebra il talento locale: Romano Pescione presenta La metà luminosa

Avella si prepara ad accogliere uno dei suoi giovani talenti più promettenti: Romano Pescione, autore emergente che sta attirando l’attenzione del panorama culturale locale con il suo libro La metà luminosa. L’opera, una raccolta di racconti, sarà al centro di un incontro con l’autore in programma mercoledì 25 febbraio alle ore 19:30 presso il Mondadori Point di Corso Vittorio Emanuele 23.

L’evento è promosso dall’Associazione Nicola Pugliese e rappresenta un’importante occasione di dialogo tra lo scrittore e il pubblico. Durante la serata, Pescione racconterà la genesi dei suoi testi, le suggestioni narrative e i temi che attraversano la raccolta, offrendo uno sguardo intimo sul suo percorso creativo.

La metà luminosa si distingue per uno stile sensibile e riflessivo, capace di esplorare la dimensione interiore dei personaggi e le sfumature dell’esperienza umana. Attraverso racconti brevi ma intensi, l’autore costruisce immagini evocative e atmosfere sospese tra memoria, percezione e identità.

Giovane ma già dotato di una voce narrativa personale, Romano Pescione rappresenta un esempio significativo di come la nuova generazione di scrittori possa contribuire alla vitalità culturale del territorio. La presentazione del libro non sarà solo un momento letterario, ma anche un’occasione per la comunità di sostenere e valorizzare i talenti locali.

L’incontro è aperto al pubblico e promette di essere un appuntamento imperdibile per gli appassionati di lettura e per chi desidera scoprire una nuova voce della narrativa contemporanea.