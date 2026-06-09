ALMANACCO DEL GIORNO. Martedí, 9 Giugno 2026

S. PRIMO, S. EFREM
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Settimana n. 24
Giorni dall’inizio dell’anno: 160/205
A Roma il sole sorge alle 04:35 e tramonta alle 19:43 (ora solare)
A Milano il sole sorge alle 04:34 e tramonta alle 20:10 (ora solare)
Luna: 0.41 (lev.) 13.13 (tram.)
Aforisma del giorno:
Impariamo a non lasciarci abbagliare dall’ingegno, dalla gloria, dai falsi splendori. Lodiamo ed ammiriamo chi rende gli uomini felici. Condanniamo sempre e teniamo in dispregio chi invece li fa miseri e sventurati (M. D’Azeglio)