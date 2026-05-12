Forino (Av): Dopo anni di Chiusura riapre la Biblioteca Comunale che sarà ubicata nell’ ex sede del Comune in Piazza Municipio. Appuntamento Sabato 16 Maggio ore 18.00

Dopo un lungo periodo di chiusura, il Comune di Forino restituisce alla cittadinanza uno dei luoghi simbolo della crescita culturale e sociale del territorio: la Biblioteca Comunale. L’inaugurazione ufficiale si terrà sabato 16 maggio 2026 alle ore 18:00 presso la nuova sede della Biblioteca Comunale, al primo piano di Piazza Municipio. Come asserisce il Sindaco Olivieri ” La riapertura rappresenta un momento di grande valore per l’intera comunità forinese, che torna finalmente ad avere uno spazio dedicato alla lettura, allo studio, alla formazione e alla condivisione del sapere. Un luogo aperto a tutta la comunità, pensato come punto di incontro e presidio culturale accessibile a tutti. ” . La biblioteca sarà arricchita da sale tematiche dedicate alla valorizzazione del territorio e all’inclusione delle nuove generazioni. Tra queste spiccano una dedicata alla storia locale, custode della memoria e delle tradizioni di Forino e della terra irpina, ed una pensata per i più piccoli, con spazi accoglienti e attività volte ad avvicinare bambini e famiglie al mondo della lettura. Tra le novità introdotte vi sarà anche una nuova app digitale dedicata ai servizi bibliotecari, attraverso la quale i cittadini potranno gestire iscrizioni, prenotazioni, consultazioni e accedere in modo semplice e innovativo ai servizi offerti dalla Biblioteca Comunale, rendendo la cultura ancora più accessibile e vicina alla comunità. Continua Olivieri ” L’Amministrazione Comunale ha fortemente voluto questo importante risultato, investendo energie e risorse nella valorizzazione di un servizio fondamentale per la crescita civile e culturale del paese. Determinante è stato il lavoro svolto dagli uffici dell’Area Amministrativa del Comune di Forino, che con impegno, dedizione e senso di responsabilità hanno coordinato tutte le attività necessarie per restituire alla cittadinanza una biblioteca rinnovata e funzionale. Un contributo prezioso è arrivato anche dagli operatori volontari del Servizio Civile Universale e dalle tirocinanti del Programma GOL del Comune di Forino, protagonisti attivi di un intenso lavoro di riordino, catalogazione e sistemazione del patrimonio librario. Grazie alla loro partecipazione concreta e appassionata, la biblioteca torna a essere non solo un luogo fisico, ma un simbolo di partecipazione e rinascita culturale. La riapertura della Biblioteca Comunale vuole lanciare un messaggio chiaro: la cultura deve essere un diritto accessibile a tutti, uno strumento capace di creare opportunità, favorire inclusione sociale e rafforzare il senso di comunità. “Leggere è viaggiare senza muoversi, è dare voce ai pensieri e costruire libertà”: con questo spirito il Comune di Forino invita tutta la cittadinanza a partecipare a un evento che segna un nuovo inizio per la vita culturale del paese, nella convinzione che investire nella cultura significhi investire nel futuro della comunità. ” . Da .Bio