Donna Sorriso conquista anche la Germania: Cira Perna porta i suoi progetti a Stoccarda

Non si ferma la tenacia dell’imprenditrice Cira Perna, titolare dei brand SÀVISÀGE e SÀMUÀ.

Oggi conosciuta a livello nazionale e apprezzata in diverse regioni del Sud Italia per la professionalità e l’impegno che la contraddistinguono, è riconosciuta da molti anche come“Donna Sorriso”. Ebbene “ DONNA SORRISO” approda ora anche in Germania, precisamente a Stoccarda, dove sono già presenti manager di zona e referenti impegnati nella presentazione dei suoi nuovi convegni riguardanti la dermoricostruttiva oncologica. Rientrata da poco in Italia, Donna Sorriso racconta: “Non è stato affatto facile approdare in una nazione di cui non conoscevo né il territorio né, soprattutto, la lingua. Non avrei mai pensato di arrivare fin lì, ma oggi posso dire che è stata una grande soddisfazione, anche grazie alla calorosa accoglienza ricevuta sia dai connazionali che dai tedeschi. Ovviamente non mi fermerò qui, la perseveranza non mi manca. A breve saranno comunicate anche le date dei convegni che svolgerò insieme a professionisti del settore. Non posso ancora comunicarei progetti di gemellaggio, ma posso dire che saranno iniziative importanti e di grande valore sociale soprattutto riguardanti le donne. Da connazionali e orgogliosi della nostra napoletana e sommese “Donna Sorriso”, Cira Perna, non possiamo fare altro che augurarle un grande in bocca al lupo per questo importante percorso internazionale tra Italia e Germania.

A tale affermazione, la Perna risponde con entusiasmo:“Amo da sempre il lupo. Viva il lupo, viva l’Italia e sempre Forza Napoli! Grazie.” Lascio un sorriso e un baci.