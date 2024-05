Forino (Av): Appuntamento con la storia , San Nicola da Tolentino incontra San Nicola di Bari . L’ arrivo dell’ immagine del Santo Patrono di Montoro il giorno 25 Maggio al Santuario di Castello

Un grande evento di portata storica sta per interessare la Città di Forino e frazioni . Infatti nell’ ambito dell’ anno Giubilare di San Nicola da Tolentino Santo Patrono di Montoro, iniziato il Primo Novembre 2023, le autorità ecclesiastiche montoresi , hanno concordato di rendere l’ immagine del Santo peregrina verso altre comunità viciniori. In effetti anche Forino sarà coinvolto in questo grande evento, in un indiscusso onore. Infatti da fonti molto attendibili apprendiamo con grande piacere che l’ immagine di San Nicola da Tolentino dovrebbe arrivare nella Terra dei Sette Colli il 25 Maggio c.a recandosi in collina al Santuario di San Nicola di Bari Santo Patrono di Forino. Un ‘ immensità, un onore voluto dal clero di Montoro e Padre Jean Claude Ndasmine che sicuramente resterà ad imperituro nelle storiche pagine della vita religiosa locale. Si prevede infatti l’ arrivo a Castello di San Nicola da Tolentino il quale dovrebbe essere poi trasportato a spalla dai collaboratori Forinesi fin su al Santuario dove incontrerà l’ altro San Nicola. In effetti la storia di San Nicola da Tolentino si lega profondamente con quella di San Nicola di Bari. Infatti sbirciando i dati della sua personale agiografia ,

ben si narra del come i suoi genitori, ormai anziani, si fossero recati a Bari su consiglio di un angelo in pellegrinaggio alla tomba di san Nicola di Bari, per avere la grazia di un figlio. Ritornati a Sant’Angelo di Macerata nelle Marche ebbero il figlio desiderato e, ritenendo di aver ricevuto la grazia richiesta, lo chiamarono Nicola.

Ora i due Nicola si ritroveranno per una grande vetrina religiosa che sarà ben raccontata alle future generazioni. Cosa dire, Forino attende con trepidazione San Nicola da Tolentino per stringerlo in un forte ed immenso abbraccio di onore e di fede che sarà per lungo tempo rimembrato da queste parti. Vi terremo aggiornati . Daniele Biondi