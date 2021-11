Fipav Irpinia-Sannio, riparte da Montefusco il percorso del Volley S3

“Ripartiamo Insieme”, questo il titolo della prima tappa del circuito Volley S3 organizzata dal Settore Scuola e Promozione del C.T. Irpinia Sannio, in collaborazione con l’Accademy School Volley Montafalcione, per la giornata di domani presso il Palazzetto dello Sport di Montefusco.

Questa nostra nuova prima festa territoriale è stata pensata, come ci suggerisce anche un po’ il titolo, per ripartire a giocare a pallavolo tutti insieme. E il miglior modo di farlo è quello sicuramente ripartendo dai nostri piccoli atleti del grande mondo del volley S3.

Come tutte le feste ci saranno tante sorprese e soprattutto ci sarà tantissima gioia nel veder giocare tanta mini-pallavolo!

Le categorie interessate saranno Volley S3 White, Green e Volley S3 Red.

Sono stati stilati dei calendari per ogni categoria per dividere ed uniformare le categorie di gioco nei campi da gara. Come da protocolli Fipav, nel palazzetto potranno accedere solo gli atleti con i rispettivi allenatori SMART COACH o eventuali persone indicate e di GREEN PASS obbligatorio.

L’appuntamento è per domani, domenica 14 Novembre a partire dalle 9,30 presso il Palazzetto dello Sport di Montefusco.

