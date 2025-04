Finisce in parità tra Napoli e Bologna: il Bologna ferma la striscia di vittorie e accorcia sull’Atalanta. VIDEO

Un pareggio che lascia inalterate le distanze per entrambe le squadre: il Napoli non riesce a ridurre il gap dalla capolista Inter, mentre il Bologna interrompe la sua striscia di vittorie consecutive ma conquista un punto importante nella lotta per le posizioni europee.

Il match, giocato al Dall’Ara, è stato caratterizzato da un’intensità altissima, che ha reso la partita emozionante e ricca di occasioni da entrambe le parti. A passare in vantaggio per primi sono stati gli uomini di Antonio Conte, che trovano il gol al 18′ grazie a un’azione personale di Anguissa. Il centrocampista del Napoli sfrutta una poderosa accelerazione, saltando prima Lucumì e Holm, poi induce Miranda a commettere un errore nel retropassaggio. Anguissa anticipa Skorupski e sigla l’1-0 per gli azzurri.

Il Napoli sfiora anche il raddoppio con un tiro potente da fuori di McTominay, ma il portiere del Bologna si fa trovare pronto e salva il risultato. Nonostante il buon gioco espresso, i partenopei non riescono a chiudere il match e, nella ripresa, il Bologna trova il pareggio. Al 64′, un’intuizione di Odgaard permette a Ndoye di ricevere un assist perfetto dal fondo e, con un colpo di tacco, segna il gol dell’1-1, facendo esplodere il Dall’Ara.

Nel finale di partita ci sono due occasioni clamorose per entrambe le squadre. Prima il subentrato Castro, da due passi, non riesce a correggere in rete un colpo di testa di Holm, parato da Scuffet. Poi, dall’altra parte, Rrahmani prova il tiro-cross in mezzo, ma il portiere Ravaglia si oppone con una deviazione decisiva.

Il pareggio lascia il Napoli a tre punti di distanza dall’Inter capolista, una distanza che potrebbe essere più ampia se gli azzurri non riusciranno a migliorare la loro performance nei secondi tempi. Per il Bologna, invece, nonostante la fine della striscia di sei vittorie consecutive, il punto ottenuto permette di staccare nuovamente la Juventus e di avvicinarsi all’Atalanta, distante ora solo un punto.

Il match conferma una lezione importante per entrambe le formazioni: non basta giocare un buon primo tempo per portare a casa i tre punti. Il Bologna, con il pareggio, ritrova la solitudine al quarto posto, ma dovrà affrontare le prossime partite con maggiore attenzione per mantenere la sua posizione. Il Napoli, pur continuando a non perdere terreno dalla vetta, deve riflettere su come rendere più incisivi i suoi secondi tempi se vuole riavvicinarsi all’Inter.

Il prossimo turno si preannuncia fondamentale per entrambe le squadre, che cercheranno di tornare alla vittoria per non perdere terreno nei rispettivi obiettivi stagionali.

(Andrea Salvatore Guerriero)