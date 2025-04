Mugnano del Cardinale, blackout e paura al Rione Mastrangelo: tentata rapina da parte di due uomini a bordo di un’auto scura

Mugnano del Cardinale – Clima di crescente preoccupazione tra i residenti del rione Mastrangelo, dove da diversi giorni si registra un grave disservizio: l’illuminazione pubblica è completamente assente. Un blackout che, oltre a causare disagi, sta generando timori per la sicurezza, soprattutto nelle ore serali.

Proprio nella serata di oggi intorno alle 20:15, si è verificato un episodio inquietante: un giovane del posto, di ritorno da una serata trascorsa con amici, è stato avvicinato da un’auto di colore scuro, presumibilmente nera, con a bordo due uomini, descritti come di probabile origine extracomunitaria. I due avrebbero tentato di rapinarlo, intimandogli di consegnare denaro e cellulare. Fortunatamente il ragazzo è riuscito ad allontanarsi senza subire danni, ma l’episodio ha inevitabilmente scosso la comunità.

A preoccupare ulteriormente è il fatto che si tratterebbe di un’auto sospetta già segnalata in zona nei giorni precedenti. Alcuni residenti, inoltre, riferiscono di un presunto furto in abitazione avvenuto recentemente, sebbene non sia ancora chiaro se i due episodi siano collegati.