Festa del Tesseramento SLP CISL Campania e Napoli: identità, partecipazione e grande entusiasmo al Palapartenope

Si è svolta nella splendida cornice del Palapartenope la 1ª Festa del Tesseramento “Identità e Partecipazione” promossa dalla SLP CISL Campania e dalla SLP CISL Napoli.
Un appuntamento speciale che ha unito momento istituzionale e spettacolo, rafforzando il senso di appartenenza e la partecipazione attiva degli iscritti.
I dirigenti sindacali presenti
Alla serata hanno preso parte numerosi dirigenti sindacali:
- Francesco Vaccaro, Direttore Artistico della serata;
- Enzo Caracciolo, Presidente del Collegio dei Sindaci Nazionale SLP CISL;
- Angelo Cafarelli, Segretario Regionale SLP CISL Campania;
- Ciro Esposito, Reggente Territoriale SLP CISL Napoli;
- Michela Di Novella, Segretaria Sindacale SLP CISL Campania;
- Antonio Sannino, Coordinatore Quadri SLP CISL Campania;
- Angela Faugno, Coordinatrice Donne e Politiche di Genere SLP CISL Campania;
- Tommaso Imparato, Coordinatore Giovani SLP CISL Campania;
- Manola Pinto, Coordinatrice Nazionale Donne e Politiche di Genere SLP CISL;
- Maria Bergantino, Segretaria Territoriale SLP CISL Caserta;
- Giovanni Pignataro, Segretario Territoriale SLP CISL Irpinia Sannio;
- Luca Sorrentino, Segretario Territoriale SLP CISL Salerno;
- Daniele Eridano, Coordinatore Territoriale SLP CISL Benevento.
Gli ospiti della manifestazione
Importante anche la presenza di autorevoli ospiti:
- Franco Berardi, Sub Reggente USR CISL Campania;
- Melicia Comberiati, Segretario Territoriale UST CISL Napoli;
- Nicodemo Lanzetta, Segretario Territoriale UST CISL Caserta;
- Vito Romaniello, Vice Presidente Fondoposte;
- Vittorino Metta, Direttore Generale Fondoposte;
- Referente CSAP;
- Gli operatori INAS Napoli Giuseppe Eletto e Kalid Saadi;
- Gli operatori CSAP Michele Passetti e Pierpaolo Costantino.
Una serata di spettacolo e condivisione
La manifestazione è stata arricchita da momenti di grande intrattenimento con artisti di rilievo del panorama comico napoletano: Simone Schettino, Arteteca e I Ditelo Voi, che si sono esibiti coinvolgendo il pubblico in una serata entusiasmante.
Risate, applausi e momenti di autentica allegria hanno caratterizzato l’evento, con i partecipanti che si sono divertiti “a crepacuore”, in un clima di grande entusiasmo e condivisione.
Identità e partecipazione: il cuore dell’iniziativa
La Festa del Tesseramento ha rappresentato molto più di un semplice evento celebrativo: è stata l’occasione per ribadire il valore dell’identità sindacale, della partecipazione attiva e della vicinanza concreta agli iscritti.
I dirigenti del sindacato hanno voluto rivolgere un sentito ringraziamento ai 1500 iscritti presenti, protagonisti della serata e vera forza dell’organizzazione.
Una partecipazione così numerosa testimonia l’energia, la compattezza e la vitalità dello SLP CISL Campania e Napoli, pronte a continuare il proprio impegno al servizio dei lavoratori, con passione, responsabilità e spirito di comunità.