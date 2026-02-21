Festa del Tesseramento SLP CISL Campania e Napoli: identità, partecipazione e grande entusiasmo al Palapartenope

Si è svolta nella splendida cornice del Palapartenope la 1ª Festa del Tesseramento “Identità e Partecipazione” promossa dalla SLP CISL Campania e dalla SLP CISL Napoli.

Un appuntamento speciale che ha unito momento istituzionale e spettacolo, rafforzando il senso di appartenenza e la partecipazione attiva degli iscritti.

I dirigenti sindacali presenti

Alla serata hanno preso parte numerosi dirigenti sindacali:

Francesco Vaccaro , Direttore Artistico della serata;

, Direttore Artistico della serata; Enzo Caracciolo , Presidente del Collegio dei Sindaci Nazionale SLP CISL;

, Presidente del Collegio dei Sindaci Nazionale SLP CISL; Angelo Cafarelli , Segretario Regionale SLP CISL Campania;

, Segretario Regionale SLP CISL Campania; Ciro Esposito , Reggente Territoriale SLP CISL Napoli;

, Reggente Territoriale SLP CISL Napoli; Michela Di Novella , Segretaria Sindacale SLP CISL Campania;

, Segretaria Sindacale SLP CISL Campania; Antonio Sannino , Coordinatore Quadri SLP CISL Campania;

, Coordinatore Quadri SLP CISL Campania; Angela Faugno , Coordinatrice Donne e Politiche di Genere SLP CISL Campania;

, Coordinatrice Donne e Politiche di Genere SLP CISL Campania; Tommaso Imparato , Coordinatore Giovani SLP CISL Campania;

, Coordinatore Giovani SLP CISL Campania; Manola Pinto , Coordinatrice Nazionale Donne e Politiche di Genere SLP CISL;

, Coordinatrice Nazionale Donne e Politiche di Genere SLP CISL; Maria Bergantino , Segretaria Territoriale SLP CISL Caserta;

, Segretaria Territoriale SLP CISL Caserta; Giovanni Pignataro , Segretario Territoriale SLP CISL Irpinia Sannio;

, Segretario Territoriale SLP CISL Irpinia Sannio; Luca Sorrentino , Segretario Territoriale SLP CISL Salerno;

, Segretario Territoriale SLP CISL Salerno; Daniele Eridano, Coordinatore Territoriale SLP CISL Benevento.

Gli ospiti della manifestazione

Importante anche la presenza di autorevoli ospiti:

Franco Berardi , Sub Reggente USR CISL Campania;

, Sub Reggente USR CISL Campania; Melicia Comberiati , Segretario Territoriale UST CISL Napoli;

, Segretario Territoriale UST CISL Napoli; Nicodemo Lanzetta , Segretario Territoriale UST CISL Caserta;

, Segretario Territoriale UST CISL Caserta; Vito Romaniello , Vice Presidente Fondoposte;

, Vice Presidente Fondoposte; Vittorino Metta , Direttore Generale Fondoposte;

, Direttore Generale Fondoposte; Referente CSAP;

Gli operatori INAS Napoli Giuseppe Eletto e Kalid Saadi ;

e ; Gli operatori CSAP Michele Passetti e Pierpaolo Costantino.

Una serata di spettacolo e condivisione

La manifestazione è stata arricchita da momenti di grande intrattenimento con artisti di rilievo del panorama comico napoletano: Simone Schettino, Arteteca e I Ditelo Voi, che si sono esibiti coinvolgendo il pubblico in una serata entusiasmante.

Risate, applausi e momenti di autentica allegria hanno caratterizzato l’evento, con i partecipanti che si sono divertiti “a crepacuore”, in un clima di grande entusiasmo e condivisione.

Identità e partecipazione: il cuore dell’iniziativa

La Festa del Tesseramento ha rappresentato molto più di un semplice evento celebrativo: è stata l’occasione per ribadire il valore dell’identità sindacale, della partecipazione attiva e della vicinanza concreta agli iscritti.

I dirigenti del sindacato hanno voluto rivolgere un sentito ringraziamento ai 1500 iscritti presenti, protagonisti della serata e vera forza dell’organizzazione.

Una partecipazione così numerosa testimonia l’energia, la compattezza e la vitalità dello SLP CISL Campania e Napoli, pronte a continuare il proprio impegno al servizio dei lavoratori, con passione, responsabilità e spirito di comunità.