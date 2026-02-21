Festa del Tesseramento SLP CISL Campania e Napoli: identità, partecipazione e grande entusiasmo al Palapartenope

Si è svolta nella splendida cornice del Palapartenope la 1ª Festa del Tesseramento “Identità e Partecipazione” promossa dalla SLP CISL Campania e dalla SLP CISL Napoli.

Un appuntamento speciale che ha unito momento istituzionale e spettacolo, rafforzando il senso di appartenenza e la partecipazione attiva degli iscritti.

I dirigenti sindacali presenti

Alla serata hanno preso parte numerosi dirigenti sindacali:

  • Francesco Vaccaro, Direttore Artistico della serata;
  • Enzo Caracciolo, Presidente del Collegio dei Sindaci Nazionale SLP CISL;
  • Angelo Cafarelli, Segretario Regionale SLP CISL Campania;
  • Ciro Esposito, Reggente Territoriale SLP CISL Napoli;
  • Michela Di Novella, Segretaria Sindacale SLP CISL Campania;
  • Antonio Sannino, Coordinatore Quadri SLP CISL Campania;
  • Angela Faugno, Coordinatrice Donne e Politiche di Genere SLP CISL Campania;
  • Tommaso Imparato, Coordinatore Giovani SLP CISL Campania;
  • Manola Pinto, Coordinatrice Nazionale Donne e Politiche di Genere SLP CISL;
  • Maria Bergantino, Segretaria Territoriale SLP CISL Caserta;
  • Giovanni Pignataro, Segretario Territoriale SLP CISL Irpinia Sannio;
  • Luca Sorrentino, Segretario Territoriale SLP CISL Salerno;
  • Daniele Eridano, Coordinatore Territoriale SLP CISL Benevento.

Gli ospiti della manifestazione

Importante anche la presenza di autorevoli ospiti:

  • Franco Berardi, Sub Reggente USR CISL Campania;
  • Melicia Comberiati, Segretario Territoriale UST CISL Napoli;
  • Nicodemo Lanzetta, Segretario Territoriale UST CISL Caserta;
  • Vito Romaniello, Vice Presidente Fondoposte;
  • Vittorino Metta, Direttore Generale Fondoposte;
  • Referente CSAP;
  • Gli operatori INAS Napoli Giuseppe Eletto e Kalid Saadi;
  • Gli operatori CSAP Michele Passetti e Pierpaolo Costantino.

Una serata di spettacolo e condivisione

La manifestazione è stata arricchita da momenti di grande intrattenimento con artisti di rilievo del panorama comico napoletano: Simone Schettino, Arteteca e I Ditelo Voi, che si sono esibiti coinvolgendo il pubblico in una serata entusiasmante.

Risate, applausi e momenti di autentica allegria hanno caratterizzato l’evento, con i partecipanti che si sono divertiti “a crepacuore”, in un clima di grande entusiasmo e condivisione.

Identità e partecipazione: il cuore dell’iniziativa

La Festa del Tesseramento ha rappresentato molto più di un semplice evento celebrativo: è stata l’occasione per ribadire il valore dell’identità sindacale, della partecipazione attiva e della vicinanza concreta agli iscritti.

I dirigenti del sindacato hanno voluto rivolgere un sentito ringraziamento ai 1500 iscritti presenti, protagonisti della serata e vera forza dell’organizzazione.

Una partecipazione così numerosa testimonia l’energia, la compattezza e la vitalità dello SLP CISL Campania e Napoli, pronte a continuare il proprio impegno al servizio dei lavoratori, con passione, responsabilità e spirito di comunità.