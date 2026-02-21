Montevergine imbiancata: fino a 20 centimetri di neve a 1480 metri

MONTEVERGINE – Torna la neve sul Partenio e regala uno scenario suggestivo sulla vetta di Montevergine. Secondo quanto comunicato dal MVOBSV Mt. Vergine Observatory, a quota 1480 metri sul livello del mare si registrano accumuli nevosi compresi tra i 15 e i 20 centimetri.
Le immagini diffuse nelle ultime ore mostrano un paesaggio completamente imbiancato: alberi ricoperti di neve, strade immerse nel silenzio invernale e un’atmosfera tipicamente montana che attira curiosi e appassionati.
Le condizioni meteo, caratterizzate da temperature basse e precipitazioni, hanno favorito il ritorno della neve anche sull’Irpinia, in linea con il peggioramento annunciato nelle ultime ore su tutta la Campania.
Si raccomanda prudenza per chi intende raggiungere la zona, soprattutto lungo le strade di accesso al Santuario, dove potrebbero esserci tratti ghiacciati o innevati.
Montevergine si conferma così uno dei punti più affascinanti del territorio irpino durante l’inverno, capace di offrire scenari naturali di grande impatto e suggestione.