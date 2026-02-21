Calabritto (AV) – Operaio perde la vita travolto da un albero durante il lavoro

Tragedia nella mattinata odierna a Calabritto, in provincia di Avellino. I Carabinieri della locale Stazione, coadiuvati dai militari della Stazione di Senerchia, sono intervenuti in agro del comune irpino dove un operaio regolarmente impiegato ha perso la vita durante l’attività lavorativa.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, ancora in fase di accertamento, l’uomo sarebbe stato travolto da un albero di alto fusto mentre svolgeva le proprie mansioni. L’impatto si sarebbe rivelato fatale, non lasciando scampo al lavoratore.

Sul posto sono giunti tempestivamente i soccorsi, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato vano. L’area è stata messa in sicurezza per consentire i rilievi del caso.

Le indagini sono attualmente in corso da parte dei Carabinieri, che stanno lavorando per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente e verificare eventuali responsabilità.

La comunità locale è scossa dall’accaduto e si stringe attorno alla famiglia della vittima in questo momento di profondo dolore.