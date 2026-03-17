Avellino, il Moscati amplia il Pronto Soccorso: pronta la nuova area da 1.400 metri quadrati

Procede senza sosta il percorso di rinnovamento del Pronto Soccorso dell’Azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino, un intervento destinato a trasformare in modo significativo il volto dell’emergenza sanitaria cittadina. Il progetto complessivo prevede un ampliamento importante degli spazi, che passeranno dagli attuali circa 1.000 metri quadrati a oltre 2.500, con ambienti moderni e più adeguati alle esigenze di assistenza.

Un passaggio decisivo sarà compiuto nella giornata di domani, 18 marzo, con la consegna della nuova ala di circa 1.400 metri quadrati. Contestualmente, inizierà il trasferimento progressivo delle attività nella nuova area, consentendo così di avviare i lavori di riqualificazione della parte storica del reparto.

Nonostante la complessità dell’operazione, il servizio non subirà interruzioni: il Pronto Soccorso continuerà a garantire assistenza h24, assicurando la continuità delle cure ai cittadini.

La nuova struttura è stata progettata per migliorare sia l’organizzazione interna sia il comfort per i pazienti. Al suo interno troveranno spazio diverse aree dedicate, tra cui sale visita e trattamento, zone per pazienti in attesa di ricovero, ambienti riservati a soggetti fragili e detenuti, uno spazio dedicato alle vittime di violenza, un’area per malattie infettive e l’Osservazione Breve Intensiva, fondamentale per il monitoraggio dei casi più delicati.

Nel frattempo, alcune funzioni essenziali come il triage, la sala d’attesa per i familiari e l’area per le emergenze più gravi continueranno a operare negli spazi attuali, in attesa dell’ultima fase dei lavori che interesserà anche queste zone.

Il cronoprogramma procede nei tempi stabiliti e avvicina sempre più la conclusione dell’intervento, prevista entro la primavera. Al termine, il Moscati potrà contare su un Pronto Soccorso completamente rinnovato, più efficiente e in grado di rispondere meglio alle necessità sanitarie dell’intero territorio provinciale.