Elezioni a Nola. Carlo Buonauro vince al primo turno, è lui il sindaco di Nola

I dati dello scrutinio che sta arrivando in queste ore al municipio di Nola parlano ormai chiaro. Nello scontro tra sindaci in netto vantaggio c’è Carlo Buonauro, sostenuto anche dal sindaco di Napoli Gaetano Manfredi. Buonauro ormai senza ombra di dubbio ha già vinto le elezioni comunali e sarà il prossimo sindaco di Nola senza necessità di alcun ballottaggio. Superata ampiamente la quota del 50% si attendo i risultati delle ultime sezioni da completare per avere i il quadro completo.

