Iovino: “Nola, vittoria Buonauro e grande affermazione M5S figlie di un grande lavoro di squadra”

l deputato M5S plaude al trionfo al primo turno del candidato sostenuto dal Movimento 5 Stelle: “Profilo migliore per un progetto credibile”

“La vittoria al primo turno del candidato sindaco di Nola Carlo Buonauro e la straordinaria affermazione in città del Movimento 5 Stelle sono l’effetto naturale del dell’impegno messo in campo per realizzare un progetto serio, credibile e condiviso. Ancora una volta ha trionfato il lavoro di squadra, unito all’impegno di forze progressiste e realtà civiche che hanno operato spalla a spalla per il conseguimento di un unico obiettivo, che è il rilancio di un territorio da una grande tradizione storica, culturale e imprenditoriale. È lungo questo solco che dobbiamo continuare a lavorare, sui territori come a livello nazionale. A neoeletto sindaco Buonauro e ai futuri consiglieri in seno alla nascente assise comunale rivolgo i miei auguri di buon lavoro, assicurandogli il contributo di tutti noi portavoce perché si concretizzi al meglio il progetto di rilancio per un territorio così importante per l’intero hinterland di Napoli”.

