È nata Isabel Perna: gioia a Quadrelle per l’arrivo della piccola

Fiocco rosa a Quadrelle per la nascita della piccola Isabel Perna, venuta al mondo tra la gioia e l’emozione di mamma Teresa e papà Marco.

Un evento che ha riempito di felicità l’intera famiglia e in particolare i nonni, che hanno voluto condividere questo momento speciale con un messaggio semplice ma carico d’amore: «Tantissimi auguri dai nonni».

La nascita di Isabel porta con sé una ventata di dolcezza e speranza, illuminando le giornate dei suoi cari e di tutta la comunità che si stringe attorno alla famiglia Perna in questo momento così importante.

Alla piccola Isabel, a mamma Teresa e a papà Marco giungano i più sinceri auguri di buona vita, salute e serenità. Benvenuta al mondo, piccola principessa!