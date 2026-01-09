Sanità, è sfida aperta tra Zinno e Alaia: partita decisiva sugli equilibri in Consiglio Regionale

Nel Consiglio Regionale si apre una partita delicata che rischia di segnare i primi veri equilibri politici della nuova fase di governo. Al centro del confronto c’è la Presidenza della Commissione Sanità, una delle più strategiche, contesa tra Partito Democratico e Casa Riformista.

Il PD punta su Giorgio Zinno, consigliere regionale che ha raccolto il maggior numero di preferenze in provincia di Napoli, forte quindi di un ampio consenso elettorale e di un profilo politico in crescita. Dall’altra parte c’è Enzo Alaia, esponente di Casa Riformista e presidente uscente della Commissione, deciso a difendere il ruolo ricoperto nella precedente legislatura.

La vicenda si inserisce in un contesto più ampio di trattative ancora in corso all’interno della maggioranza, che non ha ancora trovato una sintesi sulla distribuzione delle presidenze delle otto Commissioni permanenti. Proprio questa difficoltà sta rallentando la definizione degli assetti interni e sta facendo emergere le prime tensioni tra gli alleati.

Alaia, al quale in un primo momento era stato prospettato l’incarico di Questore all’interno dell’Ufficio di Presidenza, avrebbe già manifestato la disponibilità a fare un passo indietro su quella posizione, pur di tornare a guidare la Commissione Sanità. Un segnale chiaro di quanto la posta in gioco sia considerata centrale per gli equilibri politici futuri e per la gestione di uno dei settori più sensibili dell’amministrazione regionale.