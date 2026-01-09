Mugnano del Cardinale: Santa Filomena, orari delle Messe e arrivo dei mai

A Mugnano del Cardinale, domani, si terrà la giornata dedicata ai mai di Santa Filomena. Presso il Santuario di Santa Filomena saranno celebrate le Sante Messe alle ore 7:30 e alle ore 17, entrambe presiedute dal rettore don Giuseppe Autorino. La Messa mattutina sarà celebrata nella cappella con la cripta di Santa Filomena, nella Cripta di Santa Filomena; al termine sono previsti la benedizione dei mezzi e la foto di rito con le squadre partecipanti. Seguirà un breve corteo, dopodiché le squadre si dirigeranno in montagna per il pranzo. A conclusione della funzione vespertina è atteso il tradizionale arrivo dei “mai”, momento centrale e particolarmente partecipato dalla comunità e dai visitatori.

La sfilata dei mai inizierà nel pomeriggio, all’incirca dalle ore 16, nei pressi di via Quadrelle, per poi raggiungere piazza Umberto I.