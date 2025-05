Costiera Amalfitana, dramma a Scala: turista tedesca gravemente ferita durante un’escursione.(Foto)

Un’escursione tra i sentieri della Valle delle Ferriere si è trasformata in un incubo per una coppia di turisti tedeschi. Nella tarda serata di ieri, i due sono rimasti coinvolti in un grave incidente nei pressi della località “Ficanoce”, nel territorio montano di Scala, uno dei borghi più antichi della Costiera Amalfitana. La donna, colpita più duramente, è stata trasportata in elicottero all’Ospedale del Mare di Napoli in condizioni critiche.

L’allarme è scattato quando i Carabinieri della Compagnia di Amalfi hanno richiesto l’intervento del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania (CNSAS). Sul posto sono confluite diverse squadre di soccorso: operatori del CNSAS, del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza, della Protezione Civile Millenium e dei Vigili del Fuoco, oltre al personale sanitario del 118.

Le condizioni meteo avverse hanno inizialmente impedito all’elisoccorso di localizzare i due escursionisti, costringendo l’elicottero a rientrare. È toccato quindi alle squadre a terra inoltrarsi nella vegetazione per raggiungere la coppia ferita. Dopo aver fornito le prime cure, è stato lanciato un nuovo tentativo di evacuazione aerea.

L’elicottero è tornato nei cieli della Valle e, con manovre complesse in un’area impervia, ha calato al verricello il personale sanitario e un tecnico del CNSAS. La donna, stabilizzata e imbarellata, è stata infine recuperata e trasportata in volo a Napoli. Il compagno, meno grave, è stato invece trasferito via terra fino a Pogerola, dove ad attenderlo c’era un’ambulanza del 118.

Resta alta la preoccupazione per le condizioni della turista, ricoverata in prognosi riservata. L’episodio riporta l’attenzione sulla necessità di massima prudenza durante le escursioni, soprattutto in zone di difficile accesso e in condizioni meteorologiche sfavorevoli.