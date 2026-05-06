Controlli della Polizia di Stato ad Arzano e a Casandrino.

Proseguono i servizi straordinari di controllo del territorio, finalizzati alla prevenzione e repressione di ogni forma di illegalità.

La Polizia di Stato ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio ad Arzano e a Casandrino.

In particolare, gli agenti del Commissariato di Frattamaggiore, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno identificato 221 persone, di cui 50 con precedenti di polizia, controllato 116 veicoli, di cui 3 sottoposti a sequestro amministrativo, e contestato 6 violazioni del Codice della Strada, elevando sanzioni amministrative per un totale di circa 3.000 euro.

Nel corso del servizio, inoltre, gli operatori hanno controllato una sala scommessa all’interno della quale è stata riscontrata l’assenza di persona preposta alla raccolta delle scommesse e, per tale motivo, il titolare è stato denunciato.

Infine, sono state controllate 6 persone sottoposte a misure restrittive o alternative alla detenzione.