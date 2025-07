Contrada (Av): Raffaele Basile è il nuovo Presidente della Squadra di Calcio Contrada Forino

Oggi 1 luglio si apre ufficialmente la nuova stagione calcistica 2025/2026 ed il ContradaForino comunica l’avvenuto riassetto societario con l’elezione di un nuovo presidente. Nei giorni scorsi il Consiglio direttivo della Società sportiva dei comuni di Forino e Contrada, militante nel campionato di Seconda categoria, ha eletto all’unanimità il dottor Raffaele Basile quale nuovo massimo dirigente. Un cambio al vertice per la nostra società sportiva che si accinge a disputare il terzo campionato della sua storia dopo un anno intenso e ricco di emozioni. Basile, stimato imprenditore forinese della BIP – Tipografia Azienda Grafica, dirigente di esperienza, non è nuovo a questo genere di incarico. È stato già presidente per molti anni del Forino Calcio in Prima Categoria, nonché segretario generale dell’ attuale sodalizio nelle prime due stagioni. Le prime dichiarazioni del nuovo presidente: “Desidero innanzitutto ringraziare tutta la dirigenza per la fiducia riposta nella mia persona, il mio predecessore Iannaccone che ha guidato il Contradaforino in questi anni, ma in modo particolare l’amico Giuseppe Fasulo della Green Wolves Academy per averci pazientemente ospitati e sostenuti nell’ impianto sportivo di Contrada. Sono cosciente del peso dell’ incarico che ho assunto e nello stesso tempo rivolgo un appello agli imprenditori dei comuni di Forino e Contrada a sostenere anche economicamente la squadra che in questi anni ha onorato abbondantemente il territorio. Nello stesso tempo ai tantissimi meravigliosi tifosi e sostenitori, indistintamente dei due comuni, rivolgo l’invito a seguire e tifare ancora per la nostra squadra nonostante la delusione per non aver conquistato la promozione in Prima lo scorso anno. Ai tanti atleti dei due comuni l’invito a restare con noi e ad unirsi a noi. Vivremo sicuramente anche quest’anno un campionato ancora più entusiasmante. Insieme si possono raggiungere grandi risultati. Forza ContradaForino!”. Riconfermato nel ruolo di vice presidente Giovanni Fasulo, nuovo segretario Alfredo Alato, direttore sportivo Giovanni Acierno ed addetto stampa Domenico Russo. Dirigenti Gerardo Spagnuolo, Luigi Del Gaizo, Antonio Iannaccone, Luigi Lanzetta e Claudio De Felice.