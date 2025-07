Sant’Anastasia, al via la disinfestazione: calendario completo degli interventi sul territorio

Il Comune di Sant’Anastasia, in sinergia con l’ASL Napoli 3 Sud e la Regione Campania, ha predisposto un piano dettagliato di disinfestazione per tutto il territorio comunale, con l’obiettivo di garantire igiene, sicurezza e benessere alla cittadinanza durante il periodo estivo.

L’iniziativa, voluta dall’assessore all’Ambiente Ciro Pavone e dal sindaco Carmine Esposito, prevede una serie di interventi programmati che si svolgeranno secondo il seguente calendario:

• 3 e 4 luglio 2025 – Deblattizzazione

• 11 luglio 2025 – Disinfestazione larvicida

• 17 e 18 luglio 2025 – Deblattizzazione

• 21 luglio 2025 – Disinfestazione adulticida

Si tratta di un’azione importante per prevenire la proliferazione di insetti e parassiti, soprattutto in vista delle alte temperature estive. L’amministrazione invita i cittadini a collaborare adottando semplici precauzioni: evitare l’esposizione di alimenti, biancheria e animali all’esterno durante gli interventi, e mantenere porte e finestre chiuse nelle ore indicate.

Un intervento capillare per tutelare la salute pubblica e migliorare la qualità della vita sul territorio.