Insigne torna in Europa: sogno Napoli, addio Toronto

Lorenzo Insigne è ufficialmente senza contratto. Dopo la rescissione con il Toronto FC, l’ex capitano del Napoli guarda con decisione al suo ritorno in Europa. A confermarlo è il suo agente Andrea D’Amico, intervenuto a Stile TV, dove ha fatto il punto sul futuro del fantasista partenopeo.

Il club canadese ha cambiato progetto e di conseguenza anche Lorenzo ha deciso di voltare pagina. È in forma, si allena con costanza e vuole ripartire con una nuova avventura europea, ha spiegato D’Amico, lasciando aperti tutti gli scenari possibili, compreso un suggestivo ritorno a Napoli: vincere lo scudetto con gli azzurri sarebbe stato il massimo per lui, ma mai dire mai.

Il procuratore ha sottolineato come Insigne sia pienamente pronto, sia fisicamente che mentalmente, per una nuova sfida. Ha qualità che non si discutono. In un calcio sempre più muscolare, la tecnica può ancora fare la differenza. Non so se tra i suoi obiettivi ci sia anche un ritorno in Nazionale, ma lui vive il calcio in modo totalizzante.

Il futuro è ancora tutto da scrivere, ma una cosa è certa: Lorenzo Insigne non ha intenzione di fermarsi.