Contrada (Av): Mezzo Milione di Euro per l’efficientamento Energetico degli Immobili Comunali

Il Comune di Contrada da pochi giorni è risultato essere beneficiario di importanti contributi CSE 2025 a fondo perduto per una cifra che supera il Mezzo Milione di Euro.

Nello specifico i contributi a fondo perduto che saranno utilizzati per immobili di proprietà del Comune di Contrada e consentiranno di realizzare interventi di efficientamento energetico rinnovabile.

Sono stati infatti finanziati l’acquisto di impianti fotovoltaici, impianti solari temici, pompe di calore, sistemi di relamping, infissi ad alta efficienza e soluzioni ibride per l’ ex Convento delle Suore di via fontana e per l’edificio del Comune.

Saranno così ripartiti

Euro 256.157,30 per l’edificio comunale.

Euro 261.421,60 per l’ ex Convento delle Suore di via Fontana ormai di Proprietà Comunale.

Daniele Biondi