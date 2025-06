Striano, colpita all’addome mentre passeggia: ferita bambina di 11 anni da un proiettile ad aria compressa

Attimi di paura a Striano nel pomeriggio di ieri, dove una bambina di 11 anni è rimasta ferita da un colpo esploso con un’arma ad aria compressa. L’episodio si è verificato in via Sarno, seconda traversa, mentre la piccola stava raggiungendo a piedi l’abitazione di una zia.

Improvvisamente la giovane ha avvertito un forte dolore all’addome e si è accasciata. I familiari, accorsi in pochi minuti, l’hanno trasportata d’urgenza all’ospedale “Martiri del Villa Malta”, dove i sanitari hanno individuato e rimosso un pallino metallico, compatibile con quelli utilizzati nelle carabine ad aria compressa.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione, che hanno avviato le indagini per chiarire l’accaduto. Il piccolo proiettile è stato sottoposto a sequestro e sarà analizzato. Secondo le prime ricostruzioni, il colpo potrebbe essere stato esploso da ignoti nei pressi dell’istituto alberghiero della zona.

Le forze dell’ordine stanno acquisendo i filmati delle telecamere di sorveglianza presenti nell’area per risalire all’autore del gesto. Per fortuna la bambina è stata dimessa con una prognosi di dieci giorni, ma resta la gravità dell’accaduto, che solo per un caso non ha avuto conseguenze peggiori.