Contrada (AV) – Marcello D’Urso di “SiAmo Contrada” si presenta agli elettori

Marcello D’Urso è uno dei giovani candidati alla carica di consigliere comunale della lista “SiAmo Contrada”, con candidato a sindaco l’Avv. Vincenzo Dino Iasuozzi.

D’Urso si dichiara molto entusiasta dell’esperienza elettorale che sta per intraprendere e ringrazia il capolista per l’ opportunità, in quanto, non è da tutti affidarsi a giovani alla prima esperienza politica, in un momento delicato e difficile, elettoralmente, come in questa tornata elettorale.

Ha affermato: “Mi impegnerò con tutto me stesso per ripagare la fiducia e la considerazione in me riposta dall’ avv. Iasuozzi e successivamente dagli altri componenti della lista.

L’idea, ma anche il desiderio di intraprendere questa strada è data dalla mia passione politica, nel contempo voglio utilizzare al meglio la mia professionalità nel campo informatico, in cui lavoro, per portare il Comune di Contrada al massimo livello di digitalizzazione possibile e di mettere in connessione tutta la comunità con l’Ente, non solo tramite la rete ma anche promuovendo eventi con cadenza periodica in modo da vivere il paese con entusiasmo e non con noia e sempre alla ricerca del “cosa facciamo oggi?”.

Inoltre, mi impegnerò per portare la voce di tutti i ragazzi e le loro idee, affinché, finalmente possiamo vivere in un paese sempre più attivo e vivibile, senza bisogno di doverci spostare in altri luoghi per noia, ma che siano altri ragazzi ed altra gente a venire a Contrada” (L.C.)