Assemblea dei soci, della BCC di Flumeri. Rinnovamento nella continuità del management.

Ieri 18 maggio 2024, presso la sala ricevimenti di un noto ristorante di Grottaminarda, si è tenuta in seconda convocazione, l’annuale “ Assemblea Ordinaria dei Soci 2024 ” della banca BCC Flumeri ( Credito Cooperativo Italiano ), per discutere e deliberare all’ordine del giorno, su varie disposizioni societarie e in primis su tre argomenti principali.

Presentazione e approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023. Elezione del presidente e dei componenti il Consiglio di Amministrazione previa determinazione del loro numero. E elezione del Presidente e degli altri componenti, effettivi e supplenti il Collegio Sindacale.

I lavori, sono iniziati con l’usuale relazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione Avv. Aida Andreina De Nunzio, la quale ha tenuto a precisare “ oggi siamo una banca più redditizia , più solida e con un maggiore controllo dei propri rischi, con un utile dell’esercizio al 31 dicembre 2023 al netto delle imposte sul reddito di esercizio dell’operatività corrente pari a € 3.235,617 “.

Come certificato nella Relazione del Collegio Sindacale al Bilancio chiuso al 31 dicembre 2023 ai sensi dell’art. 2429 del Codice Civile, dai componenti del Collegio Sindacale ( Mariella Rutigliano / Armando Zaffiro Puopolo/ Giuseppe Mastandrea) “.

Come pure positiva, è stata la relazione di Deloitte e Touche S.p.A ( Società di Revisione Indipendente) la quale ha certificato “ A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Banca al 31 dicembre 2023 ).

I soci della BCC Flumeri, sono un numero abbastanza consistenze e al 31 dicembre 2023 assommavano a 2.043 soci, come ci ha dichiarato il vice Direttore vicario – Nunzio Di Paola. Mentre l’assemblea di ieri ha visto la partecipazione di 445 soci, di cui, 312 in presenza e 133 in delega, per un totale di 445 votanti.

Nel corso dei lavori, l’assemblea ha approvato sempre all’unanimità, tutti gli argomenti all’ordine del giorno, con una sola astensione di un socio, concernente l’approvazione del bilancio. E per quanto concerne l’elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, era presente una sola lista di candidati, cioè quella presentata dalla BCC Flumeri.

L’assemblea è terminata, con la lettura da parte dell’Avv. De Nunzio, di una relazione inviata dalla Capogruppo- Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A con sede a Trento, che approvava a priori, quanto descritto all’ordine del giorno assembleare.

Tutto, si è svolto nel più assordante silenzio dei soci presenti in sala, su quanto si andava ad approvare. Solo una socia è intervenuta, chiedendo, di destinare parte degli utili accantonati dalla Banca al Terzo Settore, per la costruzione di un centro sociale a Flumeri, che attualmente ne è privo.

Carmine Martino