AVELLINO. Al Via le Attività della Commissione Pari Opportunità: Primo Incontro il 20 Maggio con la Consigliera di Parità della Regione Campania

Al via alle attività programmatiche che la Commissione Pari Opportunità ha deliberato nella prima riunione tenutasi il 13 maggio us. presso la sede del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Avellino, dopo la sua composizione del 10/04/2024, in cui sono risultate elette: Avv. Giovanna Perna, Presidente, Avv. Antonella Sorice, Vice-Presidente, Avv.Alfonso Preziosi, Segretario, componenti elette, Avv. Elena Ferrara, Avv. Carmen Napoletano, Avv. Maria Giovanna Di Giovanni, Avv. Annamaria Miele, Avv. Quirina Taddeo, Avv. Anita Russo, Avv. Stefania Macchia, Avv. Olga Russo, Avv. Giuseppina Volpe, Avv. Dimitri Monetti, Avv. Giovanna Florio.

Primo appuntamento lunedì 20 maggio ore 11, con la Consigliera di Parità Regione Campania, dott.ssa Domenica Marianna Lo Mazzo. L’incontro che si terrà presso l’Ufficio di Presidenza del COA di Avellino rappresenterà un momento di confronto circa le iniziative che il CPO intende porre in essere, per rimuovere gli ostacoli che impediscono la realizzazione di una effettiva parità di genere garantendo un’adeguata rappresentanza femminile anche in quei settori dove le donne sono tradizionalmente sotto-rappresentate. Il CPO intende organizzare degli incontri itineranti sui territori (zona del Mandamento, Alta-Bassa Irpinia, Serino-Solofra-Montoro, Cervinara), per conoscere meglio le problematiche delle realtà territoriali e per avvicinare i colleghi alle tematiche trattate nelle sedi istituzionali e per ricevere suggerimenti dagli stessi.

Tra le attività programmatiche quelle volte a sensibilizzare la comunità sui temi di violenza di genere, alla luce delle recenti riforme legislative; riflettori puntati anche sul tema della “digital trasformation” della giustizia ed intelligenza artificiale.