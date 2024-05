Roccarainola: Furto in cantiere. Carabinieri arrestano 48enne

Questa notte a Roccarainola i carabinieri della locale stazione hanno arrestato per furto aggravato Umberto Mancini, 48enne di Ottaviano già noto alle forze dell’ordine.

I carabinieri – allertati dal 112 grazie ad una chiamata di un cittadino – sono intervenuti a via Renola. I militari hanno sorpreso l’uomo mentre stava rubando all’interno di un cantiere edile. Il 48enne era in compagnia di altre due persone che sono riuscite e sfuggire e che sulle quali sono in corso indagini da parte dei carabinieri.

L’arrestato è in attesa di giudizio mentre è caccia ai complici.