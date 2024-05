Quattro morti, tutti giovani, in due incidenti stradali nella notte nel Casertano

Una notte tragica quella appena trascorsa nel Casertano, dove due incidenti stradali hanno causato la morte di quattro giovani. Il primo, e più grave, si è verificato in via delle Dune a Villa Literno, mentre il secondo a Caserta, sulla statale Appia.

A Villa Literno, intorno alle prime ore del mattino, un terribile scontro frontale ha coinvolto due auto: una 500 Abarth con a bordo quattro giovani di ritorno probabilmente da un locale e una 500 X su cui viaggiava una coppia di Casapesenna. La violenza dell’impatto ha lasciato sul posto tre vittime: una ragazza di 20 anni di Aversa, un ragazzo di 25 anni di origine ucraina e un 23enne romeno. Il quarto passeggero della 500 Abarth, un 21enne di Giugliano in Campania, è rimasto gravemente ferito. Anche la coppia di 49 e 54 anni sull’altra auto ha riportato gravi ferite.

I soccorsi sono stati tempestivi ma purtroppo inutili per i tre giovani, morti sul colpo. I Vigili del Fuoco hanno lavorato a lungo per estrarre i corpi dalle lamiere contorte delle auto, una scena straziante per chiunque fosse presente. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Casal di Principe per i rilievi del caso. Purtroppo, non sono state trovate telecamere di sorveglianza né testimoni, solo i segni dei freni sull’asfalto a testimoniare la violenza dello scontro.

Il secondo incidente si è verificato a Caserta, sulla statale Appia, dove un ventenne ha perso la vita dopo il ribaltamento della sua auto. Secondo le prime ricostruzioni, sembra che il giovane abbia perso il controllo del veicolo autonomamente. Quando i Vigili del Fuoco del Comando di Caserta sono arrivati sul posto, hanno trovato l’auto capovolta in mezzo alla carreggiata e il conducente sbalzato fuori, finito in una scarpata adiacente alla strada. Anche in questo caso, il soccorso è stato vano: il ragazzo era già deceduto al loro arrivo.

Sono intervenuti i Vigili del Nucleo Saf (speleo-alpino-fluviale) per recuperare il corpo del ventenne, rendendo ancora più drammatica la situazione.

Questa notte ha segnato profondamente le comunità di Villa Literno e Caserta, lasciando un vuoto incolmabile nelle famiglie delle giovani vittime. Gli inquirenti continuano le indagini per chiarire le dinamiche precise di questi tragici eventi, nella speranza di prevenire simili incidenti in futuro.