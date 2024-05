“Bimbi in Villa”: Una Giornata di Divertimento organizzata dall’Amministrazione Comunale di Sperone

L’Amministrazione Comunale di Sperone ha annunciato un evento imperdibile per le famiglie del paese e non solo: “Bimbi in Villa”, una giornata dedicata interamente al divertimento dei più piccoli.

L’appuntamento è fissato per il giorno 18 maggio, dalle 16:00 alle 19:00, presso la suggestiva Villa comunale del paese, situata in via Ferrovia nei pressi dell’ufficio postale. La manifestazione, organizzata in collaborazione con le associazioni locali, promette di offrire un’esperienza indimenticabile per i bambini e le loro famiglie.

Il programma prevede una vasta gamma di attività pensate appositamente per intrattenere i più piccoli: giochi, animazione, laboratori creativi e tanto altro ancora. Sarà un’occasione unica per i bambini di divertirsi all’aria aperta, socializzare con altri coetanei e lasciarsi trasportare dall’entusiasmo e dalla gioia che solo un evento come questo può offrire.

L’amministrazione comunale si impegna a garantire la massima sicurezza e il rispetto delle normative vigenti per la prevenzione del COVID-19, per consentire a tutti di partecipare in tutta tranquillità e serenità.

“Bimbi in Villa” è un’iniziativa che mira a promuovere il benessere dei più giovani e a valorizzare gli spazi pubblici del paese, offrendo loro momenti di svago e divertimento in un contesto accogliente e familiare.

Non mancate a questa giornata speciale dedicata ai vostri bambini! Preparatevi a vivere emozioni indimenticabili e a creare ricordi preziosi che dureranno per sempre. Vi aspettiamo numerosi il 18 maggio presso la Villa comunale di Sperone per “Bimbi in Villa”!