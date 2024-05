Il Consigliere Regionale della Calabria Orlandino Greco visita l’Associazione “L’Abbraccio odv 2.0” a Monteforte Irpino

Ieri è stata una giornata importante per l’Associazione L’Abbraccio 2.0 di Monteforte Irpino, che ha avuto l’onore di ricevere la visita del consigliere regionale della Calabria, Orlandino Greco.

Greco è stato eletto nella circoscrizione Nord con un significativo consenso popolare, ottenendo 7.883 preferenze per la lista “Oliverio Presidente”, di cui è anche il capogruppo. Questa è la sua prima legislatura regionale, e la sua presenza iniziative come quella di ieri dimostra il suo impegno nel rappresentare e servire i cittadini della sua circoscrizione.

Nato a Castrolibero, in provincia di Cosenza, il 10 novembre 1971, Greco è laureato in Ingegneria Civile presso l’Università della Calabria. La sua formazione accademica e la sua esperienza professionale lo rendono particolarmente sensibile alle questioni legate allo sviluppo urbano e all’infrastruttura, temi centrali anche per il territorio di Monteforte Irpino.

Il presidente dell’Associazione, Marano, si è detto molto soddisfatto della visita dell’onorevole Greco. Insieme ai volontari dell’associazione, hanno avuto l’opportunità di mostrare e far conoscere i servizi offerti dall’Associazione L’Abbraccio 2.0.

Questa visita è stata un’occasione preziosa per il consigliere regionale di entrare in contatto diretto con le realtà del territorio, comprendere le esigenze della comunità e promuovere un dialogo costruttivo per il miglioramento delle condizioni di vita dei cittadini.