Sorteggio per il secondo turno nazionale dei play off di Serie C. L’Avellino pesca il Catania. Gara d’andata in Sicilia Martedì 21 Maggio, il ritorno al Partenio Lombardi Sabato 25.

Ecco gli accoppiamenti

Juventus Next Gen. – Carrarese

Catania-Avellino

Benevento-Torres

Vicenza-Padova

La vincente di Catania-Avellino se la vedrà con una veneta, la vincente di Vicenza-Padova che giocherà in casa la semifinale di ritorno.