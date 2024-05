Sperone: Chiarimenti sulla Nomina degli Scrutatori

(Riceviamo e pubblichiamo) Mi trovo ancora una volta costretto a difendermi dalle voci infondate che cercano di infangare il mio nome e quello del gruppo “Uniti per Sperone”. Voglio chiarire in modo definitivo la questione riguardante la nomina degli scrutatori per le prossime elezioni europee.

In accordo con il mio fraterno amico e collega Giuseppe Vecchione, all’interno del nostro gruppo consiliare, ho deciso di non esprimere alcun nome per la nomina degli scrutatori. Nelle precedenti elezioni politiche, avevo già effettuato le nomine necessarie, e ritengo opportuno non intervenire nuovamente in questo processo.

Vorrei precisare che non ho fatto richieste di nomina né al sindaco, né alla maggioranza, né al gruppo “Sperone Libera”. La mia posizione è chiara e trasparente: sostengo fermamente il sorteggio come metodo per la scelta degli scrutatori, poiché ritengo che esso eviti quel “mercato delle vacche” che tanto detesto. Questa mia opinione è stata ribadita ai membri della commissione elettorale durante la settimana.

Ai calunniatori che continuano a diffondere falsità sul mio conto, ricordo che la prossima volta che qualcuno mi riferirà di fatti “politici” non veri, darò mandato ai miei legali di procedere con una denuncia per diffamazione. È evidente che il mio modo di agire, le mie vittorie personali e le mie relazioni politiche, sia vecchie che nuove, danno fastidio a qualcuno.

La politica, per me, è ben altro rispetto a queste meschine accuse, e il mio operato lo dimostra ampiamente. Colgo l’occasione per augurare a tutti una buona domenica.

Cordiali saluti, Pasquale Muccio