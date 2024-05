NAPOLI. Rione Berlingieri: scoperto con oltre 120 dosi di droga. Arrestato dalla Polizia di Stato.

Nella serata di ieri, gli agenti del Commissariato Secondigliano, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Monte Tifata, hanno notato un ragazzo appiedato che, dopo aver confabulato con un altro soggetto sopraggiunto a bordo di uno scooter, ha ricevuto da quest’ultimo delle banconote in cambio di alcune bustine che aveva prelevato dalla sella di un motoveicolo in sosta poco distante.

Gli operatori, avendo notato la scena e lo scambio, sono immediatamente intervenuti bloccando il prevenuto che è stato trovato in possesso di un borsello contenente 7 dosi di hashish del peso complessivo di circa 64 grammi, 7 bustine di marijuana del peso di circa 10 grammi e 810 euro in banconote di vario taglio; mentre, nella sella dello scooter, dove è stato notato prelevare il borsello contenente lo stupefacente, sono stati rinvenuti altri 108 involucri di hashish e marijuana del peso di circa 100 grammi.

Pertanto, un 19enne di Giugliano in Campania è stato tratto in arresto per detenzione illecita e cessione di sostanze stupefacenti.