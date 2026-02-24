Contrada (Av): Il consigliere comunale di minoranza Nicola Manzione in campo nelle prossime elezioni Provinciali con la lista ” Avanti per l’ Irpinia”

La politica della bassa irpinia è in fermento in vista delle elezioni per il rinnovo del Consiglio Provinciale previste per il 15 marzo c.a. Anche Contrada sarà della partita grazie alla discesa in campo del consigliere comunale di minoranza Nicola Manzione il quale ha accettato con entusiasmo e verve , la fiducia posta dall’ ala socialista rappresentata dal Segretario Sabino Carpentieri e dal Sindaco Socialista di Marzano di Nola Franco Addeo a prendere parte a questo importante appuntamento provinciale.

Ecco le sue parole : ” ​Cari concittadini, colleghi consiglieri,

​comunico ufficialmente la mia candidatura alle imminenti Elezioni Provinciali di Avellino nella lista “Avanti per l’Irpinia”.

​Sento il dovere di rendere pubblica questa scelta non per una questione di numeri, ma per una questione di dignità territoriale. Essere un consigliere di minoranza in un piccolo comune come il nostro, Contrada, rende questa impresa quasi titanica, soprattutto in un sistema di voto riservato agli amministratori dove spesso contano più le appartenenze ai grandi partiti che le idee.

​Tuttavia, ho deciso di accogliere con orgoglio l’invito di Franco Addeo e Sabino Carpentieri, che ringrazio per la stima e la tenacia dimostrata in questa fase organizzativa. Mi candido perché credo fermamente che la passione e la voglia di riscatto delle nostre aree interne debbano avere una voce, anche quando i pronostici sembrano sfavorevoli.

​Troppo spesso i piccoli centri restano ai margini delle decisioni provinciali. Candidarsi significa dire chiaramente che Contrada c’è e che i suoi rappresentanti sono pronti a guardare oltre i confini comunali per difendere gli interessi della nostra terra.

​Questa non è una sfida di parte, ma un atto di servizio verso una provincia che merita un’attenzione spesso disattesa. Metto a disposizione la mia storia e la mia coerenza, convinto che la ricchezza di un territorio risieda proprio nella pluralità delle sue voci e nella capacità di sognare un futuro diverso.

​Da oggi, il mio impegno quotidiano per Contrada acquista un respiro più ampio: per un'Irpinia che torni finalmente a essere protagonista."