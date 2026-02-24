Estrazioni Lotto, 10eLotto e Superenalotto del 24 febbraio 2026: tutti i numeri e le vincite

Nuova estrazione per Lotto, 10eLotto e Superenalotto nella giornata di martedì 24 febbraio 2026. Nessun “6” centrato al Superenalotto, mentre resta alto il jackpot, che continua a crescere in vista del prossimo concorso.
Lotto: i numeri vincenti
Ecco le combinazioni estratte sulle dieci ruote più la Nazionale:
• Bari: 78 – 27 – 14 – 77 – 57
• Cagliari: 68 – 49 – 23 – 34 – 79
• Firenze: 26 – 39 – 73 – 52 – 59
• Genova: 15 – 38 – 45 – 58 – 79
• Milano: 19 – 70 – 76 – 68 – 30
• Napoli: 31 – 88 – 24 – 48 – 66
• Palermo: 57 – 65 – 35 – 85 – 49
• Roma: 45 – 71 – 47 – 46 – 76
• Torino: 44 – 42 – 33 – 20 – 09
• Venezia: 81 – 62 – 71 – 60 – 29
• Nazionale: 02 – 33 – 34 – 44 – 14
10eLotto: combinazione completa
I 20 numeri estratti:
15 – 19 – 26 – 27 – 31 – 38 – 39 – 42 – 44 – 45 – 49 – 57 – 62 – 65 – 68 – 70 – 71 – 78 – 81 – 88
• Numero Oro: 78
• Doppio Oro: 78 – 27
Numeri Extra: 14 – 23 – 24 – 33 – 34 – 35 – 46 – 47 – 48 – 52 – 58 – 73 – 76 – 77 – 85
Superenalotto: numeri e jackpot
La combinazione vincente è:
04 – 18 – 23 – 26 – 45 – 87
• Jolly: 82
• Superstar: 29
Nessun “6” né “5+1” centrato.
Il jackpot resta quindi elevato:
• Jackpot attuale: 125.300.000 euro
• Prossima estrazione (26 febbraio): 126.200.000 euro
Le vincite
Per il Superenalotto:
• Punti 5: 5 vincite da 37.049,14 euro
• Punti 4: 753 vincite da 258,71 euro
• Punti 3: 28.052 vincite da 20,46 euro
• Punti 2: 397.061 vincite da 5,00 euro
Per il Superstar:
• Punti 4SS: 3 vincite da 25.871,00 euro
• Punti 3SS: 127 vincite da 2.046,00 euro
• Punti 2SS: 1.883 vincite da 100,00 euro
• Punti 1SS: 11.798 vincite da 10,00 euro
• Punti 0SS: 24.875 vincite da 5,00 euro
Numeri ritardatari del Lotto
Tra i numeri più attesi in assoluto:
• Cagliari 55 (118 estrazioni)
• Genova 34 (105)
• Genova 69 (99)
• Nazionale 27 (98)
• Firenze 16 (98)
• Roma 81 (84)
• Firenze 77 (81)
• Cagliari 21 (80)
• Bari 41 (77)
• Roma 82 e 25 (76)
Ritardatari per ruota (top 3)
• Bari: 41 – 23 – 11
• Cagliari: 55 – 21 – 50
• Firenze: 16 – 77 – 47
• Genova: 34 – 69 – 70/59
• Milano: 45 – 26 – 65
• Napoli: 84 – 40 – 59
• Palermo: 46 – 45 – 31
• Roma: 81 – 82/25 – 80
• Torino: 40 – 58 – 31/7
• Venezia: 48 – 69 – 85
• Nazionale: 27 – 31 – 17
Superenalotto: i più in ritardo
Per il prossimo concorso, attenzione a:
87 – 62 – 70 – 48 – 59 – 10
L’attenzione ora è tutta rivolta alla prossima estrazione del 26 febbraio, con un jackpot sempre più alto e milioni di giocatori pronti a tentare la fortuna.