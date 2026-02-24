Napoli, presentazione del libro Storia di una famiglia imperfetta di Luca Trapanese

NAPOLI – Un incontro dedicato all’inclusione, alla famiglia e al valore della diversità: lunedì 23 marzo 2026, alle ore 16:00, presso la sede di Federfarma Napoli in Via Toledo 156, si terrà la presentazione del libro Storia di una famiglia imperfetta di Luca Trapanese.

L’evento riunirà istituzioni, professionisti e associazioni impegnate nel sociale per riflettere su temi fondamentali come l’accoglienza, la genitorialità e l’inclusione delle persone con disabilità.

Un racconto di amore e inclusione

Il libro racconta l’esperienza personale di Luca Trapanese, padre single che ha adottato una bambina con sindrome di Down, offrendo una testimonianza autentica di amore, coraggio e responsabilità sociale. L’opera propone una nuova visione di famiglia, capace di superare stereotipi e pregiudizi, restituendo centralità ai valori dell’accoglienza e della solidarietà.

I saluti istituzionali

Ad aprire l’incontro saranno:

Dott. Riccardo Iorio , Presidente Federfarma

Prof. Vincenzo Santagada, Presidente Ordine dei Farmacisti

Gli interventi

Interverranno come relatori:

Dott. Sergio Mantile , Presidente Sociologi per il Sociale

Prof. Paolo Valerio , Presidente del C.D.U.

Avv. Lucia Marino , Associazione “Oltre il Muro Autismo”

Avv. Flavia Chiarolanza, Associazione “50 e Più”

A moderare l’incontro sarà la giornalista Letizia Bonelli.

Una rete di associazioni e impegno civile

L’iniziativa vede il coinvolgimento di numerose realtà impegnate nel sociale, tra cui associazioni dedicate all’autismo, al supporto familiare e all’inclusione, confermando l’importanza del lavoro di rete per costruire comunità più accoglienti e consapevoli.

Un momento di incontro e condivisione

L’evento rappresenta un’occasione di confronto aperto alla cittadinanza, agli operatori sociali e a chiunque voglia approfondire temi legati ai diritti, all’inclusione e al valore della diversità.

Al termine dell’incontro è previsto un momento conviviale con coffee break a cura di Baraonda.

Un appuntamento che promette emozione, riflessione e dialogo, per riscoprire — attraverso una storia vera — il significato più profondo della parola famiglia.