Concessione immobile comunale in via SS 7/bis: al via il bando a Mugnano del Cardinale

Il Comune di Mugnano del Cardinale ha avviato ufficialmente il procedimento per la concessione di un immobile comunale situato in via SS 7/bis, destinato esclusivamente a società sportive dilettantistiche.

L’avviso pubblico, pubblicato il 24 marzo 2026 con scadenza fissata al 24 aprile 2026, riguarda l’immobile identificato in catasto al foglio 8, particella 932, subalterni 2 e 3. L’iniziativa si inserisce nel solco degli indirizzi stabiliti dalla Delibera di Giunta Comunale n. 4 del 10 febbraio 2026 e dalla successiva determinazione dell’Area Tecnica (n. Rg 504 del 23 marzo 2026), con cui sono stati approvati schema di bando e contratto di concessione.

La procedura di selezione è riservata alle società sportive dilettantistiche regolarmente costituite e già iscritte alla data di pubblicazione dell’avviso, purché in possesso dei requisiti necessari per contrarre con la Pubblica Amministrazione.

Ogni soggetto interessato potrà presentare una sola domanda di partecipazione. Le istanze dovranno essere inviate esclusivamente tramite servizio postale e indirizzate al protocollo generale del Comune, presso la sede di Piazza Umberto I.

Il plico, debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, dovrà riportare l’indicazione del mittente e la dicitura obbligatoria relativa all’offerta per la concessione dell’immobile. Non saranno prese in considerazione modalità di invio diverse né domande pervenute oltre il termine stabilito.

L’iniziativa rientra nelle politiche di valorizzazione del patrimonio comunale e di sostegno alle attività sportive locali, offrendo alle associazioni del territorio un’opportunità concreta per sviluppare progetti e servizi dedicati alla comunità.