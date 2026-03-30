La cucina napoletana non è mai stata un recinto chiuso. È un porto, prima ancora che una tavola. Da queste parti sono passati greci, romani, spagnoli, francesi, corti borboniche, commerci mediterranei e ingredienti arrivati da molto più lontano, perfino dalle Americhe. Per questo, quando a Napoli si discute di identità, il discorso finisce spesso nel piatto, ancora oggi, un’epoca in cui l’intrattenimento passa spesso per scommettere live Vave. Ma quindi, la storia delle dominazioni e degli scambi si ritrova davvero nella cucina napoletana? Sì, e si ritrova in modo molto concreto, nelle tecniche, nei nomi, negli ingredienti e persino nei piatti che oggi sembrano più intimamente “nostri” di qualsiasi altra cosa.

Le radici più antiche: Grecia e Roma a tavola

Le prime fondamenta stanno nel mondo greco romano. Ad esempio, il tema delle paste ha radici antiche: in testi dedicati alla storia gastronomica del Mezzogiorno compare l’uso di preparazioni simili alle lagane, antenate lontane della pasta moderna. Non stiamo dicendo che i greci “inventarono” il pranzo napoletano, sarebbe una sciocchezza. Stiamo dicendo che l’ossatura del rapporto tra Napoli e il cibo, fatto di grano, olio, vino, pesce e convivialità urbana, comincia lì.

La città spagnola e la cucina di popolo

Se si passa all’età moderna, l’influenza spagnola è una delle più visibili, anche se spesso non la si nomina abbastanza. La lunga presenza iberica nel Regno di Napoli non lasciò solo amministrazione, lessico e architetture. Lasciò anche un ambiente sociale in cui la cucina popolare dovette adattarsi a una città grande, densa, spesso povera, ma commercialmente vivacissima. È nel Cinquecento, ricordano diverse ricostruzioni sulla cucina partenopea, che la pasta si consolida come cibo urbano durevole e accessibile, al punto da accompagnare il passaggio dei napoletani da “mangiafoglie” a “mangiamaccheroni”. È un cambiamento che riguarda economia, conservazione e consumo quotidiano, non solo gusto.

La Francia dei monzù e la nobiltà che cambia sapore

L’impronta francese è ancora più evidente. Tra Settecento e primo Ottocento, durante il periodo borbonico, la cucina d’oltralpe entra nelle case aristocratiche e nei palazzi attraverso i monzù, adattamento napoletano di “monsieur”, cioè i cuochi formati sul modello francese o influenzati da quel repertorio. Da questa contaminazione nascono o si consolidano piatti che oggi sembrano antichissimi e spontanei, ma che portano addosso un’origine cortigiana e ibrida: il ragù napoletano, che già nel nome richiama il ragout; il gattò di patate, dal francese gâteau; i crocchè; il sartù di riso, costruzione sontuosa che racconta bene l’incontro fra cucina nobile francese e fantasia partenopea. Napoli non copia. Traduce. Prende un modello aristocratico e lo piega ai propri tempi di cottura, ai propri condimenti, al proprio gusto.

Il pomodoro americano che diventa napoletano

Poi ci sono le influenze che arrivano da fuori Europa, anche se attraverso vie mediterranee. Il caso più clamoroso è il pomodoro, giunto dalle Americhe dopo il XVI secolo e diventato, con il tempo, uno dei simboli assoluti della cucina napoletana. È una di quelle ironie della storia che fanno sorridere chi prende troppo sul serio la purezza delle tradizioni: uno degli ingredienti più identificati con Napoli non nasce affatto a Napoli. Eppure, è qui che viene addomesticato, nobilitato, reso quotidiano.

La pizza come sintesi storica

Per l’UNESCO, l’arte del pizzaiolo è un patrimonio culturale e immateriale dell’umanità. Si tratta di qualcosa di indiscutibilmente napoletano. Tuttavia, la tecnica della pizza, così locale, poggia su una stratificazione più ampia: la tradizione delle focacce mediterranee, l’uso del forno, l’arrivo del pomodoro americano, la lavorazione urbana di un cibo rapido ma non improvvisato. La pizza è napoletanissima, certo. Proprio per questo è anche il risultato di secoli di passaggi, scambi e appropriazioni riuscite.

Nei nomi dei piatti si sente ancora il viaggio

Un dettaglio spesso sottovalutato è il linguaggio. In cucina i nomi tradiscono la storia meglio di molti manuali. Gattò, crocchè, ragù, monzù: basta pronunciarli per capire che Napoli non ha cucinato in isolamento. Ha incorporato parole straniere e le ha rese dialetto, poi abitudine, poi identità. È un processo tipicamente partenopeo. La città trasforma ciò che riceve, lo piega alla voce locale, gli cambia tono senza cancellarne del tutto l’origine. Anche per questo parlare di “influenze straniere” non significa immaginare una cucina passiva, modellata dall’esterno. Significa riconoscere una straordinaria capacità di metabolizzare il mondo.

La storia si legge ancora nel piatto

Nella cucina napoletana si ritrova la storia delle popolazioni passate per la Campania. Si ritrova nelle basi classiche del Mediterraneo, nelle abitudini urbane rafforzate sotto la dominazione spagnola, nei piatti di ascendenza francese rielaborati dai monzù, negli ingredienti venuti da oltreoceano e diventati indispensabili. Ma la cosa più interessante è un’altra. Napoli non conserva queste influenze come reperti. Le tiene vive trasformandole in quotidianità. È per questo che un gattò, un sartù o una pizza raccontano una città che ha sempre saputo farsi attraversare senza smettere di restare sé stessa.