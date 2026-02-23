Comune di Baronissi: “Medicina in Comune” sabato 28 febbraio 2026, prevenzione dei tumori e screening gratuito per i cittadini

La Sindaca Anna Petta e l’Assessore Maria Chiara Barrella: “Informazione e prevenzione al servizio della comunità”

Baronissi ospita una giornata interamente dedicata alla salute e alla prevenzione oncologica, con la presenza straordinaria del Dottor Giovanni Corso. L’Associazione di Volontariato “Il Punto”, in collaborazione con il Comune, organizza sabato 28 febbraio 2026 alle ore 9:30, presso l’Aula Consiliare del Palazzo di Città, il convegno “MEDICINA IN COMUNE”. L’iniziativa si propone di offrire alla cittadinanza informazioni scientifiche aggiornate e strumenti concreti per la diagnosi precoce dei tumori, con un focus particolare sulla prevenzione del tumore al seno.

“Con il convegno ‘Medicina in Comune’ mettiamo al centro la salute dei cittadini. La prevenzione rappresenta il primo passo per salvare vite, e la conoscenza è lo strumento più potente per prendersi cura di sé e degli altri. Iniziative come questa non solo informano, ma creano consapevolezza e responsabilità collettiva, rafforzando la comunità e il senso di solidarietà tra i cittadini”, dichiara la Sindaca Anna Petta.

Durante il convegno interverranno anche la Dott.ssa Maria Chiara Barrella, Assessore alle Politiche Sociali, e il Sig. Mario Santaniello, Presidente dell’Associazione “Il Punto”, promotore dell’iniziativa. L’Assessore Barrella sottolinea : “La prevenzione è una priorità per la nostra comunità. Promuovere screening gratuiti e diffondere informazioni corrette significa proteggere l’intera cittadinanza e offrire strumenti concreti per prevenire le malattie. Ogni cittadino informato è un cittadino tutelato, e ogni iniziativa di questo tipo contribuisce a creare una comunità più sicura e consapevole.”

Tra i relatori scientifici, il Prof. Vincenzo Casolaro dell’Università degli Studi di Salerno porterà la propria esperienza nel campo medico e scientifico, approfondendo le metodologie più efficaci per la prevenzione oncologica. La relazione principale sarà affidata al Prof. Giovanni Corso, medico e ricercatore presso l’IEO Milano, considerato tra i più influenti scienziati nel campo oncologico a livello internazionale. Il Prof. Corso spiega: “Prosegue l’impegno dell’Associazione European Cancer Prevention Organization nella realizzazione di giornate gratuite finalizzate alla sensibilizzazione sulla prevenzione dei tumori attraverso visite rivolte a tutti. La prevenzione rappresenta il primo step per salvare vite. I dati epidemiologici confermano che laddove viene offerto un servizio educativo aumenta l’adesione agli screening per l’identificazione precoce, soprattutto nella diagnosi di tumore al seno. La direzione giusta è questa: nessun allarmismo, nessuna pressione, bensì maggiore consapevolezza ed educazione pubblica da parte di specialisti altamente qualificati. Offrire informazioni corrette, visite preventive e screening gratuiti significa dare agli individui gli strumenti per proteggere se stessi e le proprie famiglie. Solo con un approccio basato sulla conoscenza e sulla prevenzione possiamo davvero ridurre il rischio e salvare vite.”

A conclusione del convegno sarà possibile effettuare uno screening senologico gratuito, previa registrazione al momento dell’evento, con un massimo di 25 partecipanti. L’iniziativa offre un’opportunità concreta per accedere a visite preventive senza alcun onere, sottolineando l’importanza della diagnosi precoce come primo passo nella lotta contro i tumori.

“Con Medicina in Comune vogliamo non solo offrire informazioni e screening gratuiti, ma promuovere una cultura della salute che coinvolga la comunità, le istituzioni, le associazioni e tutte le realtà attive sul territorio. La prevenzione non è un atto isolato, ma un processo di rete che unisce cittadini e professionisti della salute per costruire condizioni di benessere durature per tutti. In tal senso, Medicina in Comune si inserisce in un più ampio contesto di progetti e iniziative, nazionali e locali, volti a portare la prevenzione direttamente nella vita delle persone e a creare una rete di solidarietà per la tutela della salute. Progetti come Salute in Comune, ad esempio, operano in collaborazione con enti pubblici e associazioni di tutta Italia per offrire visite ed esami diagnostici gratuiti a bordo di cliniche mobili e diffondere l’importanza della prevenzione nella popolazione, con un’attenzione particolare alle patologie più diffuse come il tumore al seno e le malattie cardiovascolari”. concludono la Sindaca Anna Petta e l’Assessore alle Politiche Sociali, Mara Chiara Barrella