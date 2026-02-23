MUGNANO DEL CARDINALE. ANCORA SUCCESSO PER LA PREVENZIONE IN ROSA CON AMOS PARTENIO

La prevenzione in rosa di Amos Partenio ha fatto tappa ieri, domenica 22 febbraio, a Mugnano del Cardinale (Av).

Presso la sede del Piano di Zona, sono stati allestiti gli ambulatori per le visite gratuite effettuate dal senologo dottor Carlo Iannace e dall’ecografista dottor Michele Capozzi.

Ancora una volta è stata notevole l’affluenza. Tante le persone che si sono sottoposte ai controlli gratuiti, confermando l’efficacia dell’azione di sensibilizzazione portata avanti sul territorio dal dottore Carlo Iannace e insieme alle associazioni di volontariato.

Si ringraziano, pertanto, tutti coloro che hanno preso parte all’iniziativa e chi ha collaborato nell’organizzazione, tra cui la nostra amica Orsola, credendo nel forte valore della prevenzione che può salvare la vita, i medici per il loro prezioso e instancabile operato sul territorio, l’amministrazione comunale di Mugnano del Cardinale, in particolare la vicesindaco Carmelina Sanseverino, per l’ospitalità.

Per i prossimi appuntamenti con la prevenzione è possibile seguire il calendario sulle pagine Facebook Amos Partenio e Amdos Campania.