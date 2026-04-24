Comunali in Campania e Irpinia, scatta il conto alla rovescia: domani alle 12 scade il termine per le liste

AVELLINO – Scatta il conto alla rovescia per le elezioni amministrative del 24 e 25 maggio. Domani, sabato 25 aprile alle ore 12, scadrà il termine per la presentazione delle liste e delle candidature nei Comuni chiamati al rinnovo dei sindaci e dei consigli comunali.

Una scadenza decisiva che segna, di fatto, l’avvio ufficiale della campagna elettorale e che in queste ore sta alimentando trattative serrate, accordi dell’ultimo minuto e possibili colpi di scena.

In Campania saranno circa 90 i Comuni al voto, tra cui i capoluoghi di provincia Avellino e Salerno, rendendo la tornata elettorale particolarmente significativa anche sul piano politico regionale.

Focus Irpinia

In provincia di Avellino sono tredici i Comuni interessati dal voto, con un’attenzione particolare rivolta ai centri maggiori. Tra questi spiccano proprio il capoluogo e Ariano Irpino, realtà sopra i 15mila abitanti dove l’esito elettorale avrà un peso rilevante sugli equilibri politici dell’intero territorio.

Accanto ai grandi centri, saranno chiamati alle urne anche diversi comuni medio-piccoli, dove le dinamiche locali e le liste civiche giocheranno un ruolo determinante.

Ultime ore per le candidature

Il termine fissato per mezzogiorno di sabato rappresenta un passaggio cruciale: entro quell’ora dovranno essere depositate tutte le liste, complete di candidati e simboli.

Nelle ultime ore si registrano incontri continui tra partiti e gruppi civici per definire alleanze e candidature, con scenari ancora in evoluzione soprattutto nei comuni più grandi.

Una volta chiusa la fase di presentazione delle liste, partirà ufficialmente la corsa elettorale che porterà al voto del 24 e 25 maggio, con eventuale turno di ballottaggio previsto nei comuni sopra i 15mila abitanti.

La tornata amministrativa rappresenta un banco di prova importante sia per i partiti nazionali sia per le realtà locali, chiamate a confrontarsi su programmi, alleanze e leadership.

L’attenzione resta ora concentrata sulle prossime ore: allo scadere del termine, il quadro politico sarà finalmente definito e prenderà forma la sfida che accompagnerà la Campania e l’Irpinia verso le urne.