Quadrelle, Servizio Civile 2026: pubblicate date e sedi per le selezioni

QUADRELLE – Il Comune informa i cittadini che sono state ufficialmente rese note le date e i luoghi per le selezioni relative al Bando del Servizio Civile Universale 2026.

Tutti coloro che hanno presentato domanda di partecipazione dovranno consultare il calendario pubblicato e presentarsi nel giorno e nella sede indicati per sostenere il colloquio.

Per quanto riguarda i candidati che hanno scelto il Comune di Quadrelle, la convocazione è fissata per il giorno 15 maggio alle ore 9:00 presso il Teatro Colosseo di Baiano, in provincia di Avellino.

Si ricorda inoltre un aspetto fondamentale: non è prevista alcuna comunicazione personale di convocazione. Pertanto, è responsabilità dei candidati verificare autonomamente data, orario e sede della selezione.

Un passaggio importante per i tanti giovani che hanno deciso di mettersi in gioco attraverso un’esperienza formativa e di servizio al territorio.