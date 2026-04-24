Castel Volturno, Fico contrario al CPR: “Penalizza un territorio già fragile”

CASTEL VOLTURNO – Si accende il dibattito sulla possibile realizzazione di un Centro di Permanenza per i Rimpatri nel territorio di Castel Volturno. A prendere posizione è il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, che ha espresso una netta contrarietà al progetto.

“Ci opporremo alla realizzazione di un CPR a Castel Volturno”, ha dichiarato, sottolineando come una scelta del genere rischierebbe di gravare ulteriormente su un’area già complessa sotto il profilo sociale ed economico.

Secondo Fico, il tema delle politiche migratorie non può essere affrontato attraverso soluzioni che concentrano criticità in territori già in difficoltà. “Serve responsabilità – ha aggiunto – con un approccio che punti su integrazione, lavoro, legalità e presenza concreta dello Stato”.

Il presidente ha evidenziato la necessità di interventi capaci di coniugare sicurezza e tutela dei diritti, evitando la creazione di nuovi contesti di marginalizzazione sociale. “Non si possono costruire luoghi di esclusione – ha ribadito – soprattutto in realtà che hanno bisogno di investimenti, servizi e opportunità di crescita”.

Fico ha infine assicurato che su questo tema sarà avviato un confronto con i sindaci e con le comunità locali, per individuare soluzioni condivise e più efficaci per il territorio campano.