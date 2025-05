CIRA PERNA CELEBRA LA FESTA DELLA MAMMA CON UN GESTO SPECIALE PER TUTTE LE DONNE DELLA CAMPANIA

COMUNICATO STAMPA

Somma Vesuviana (NA), 9 maggio 2025 – In occasione della Festa della Mamma, la nota imprenditrice Cira Perna, titolare del brand di bellezza SAVISAGE & SAMUA, lancia un’iniziativa solidale per celebrare e valorizzare le mamme della Campania.

Sempre presente e attiva nel sociale, tra iniziative culturali, politiche e di solidarietà, Cira Perna ha deciso di omaggiare tutte le mamme che si prenoteranno entro sabato 10 maggio con un trattamento gratuito di dermoricostruzione, offerto dal suo brand.

«Ogni donna, ogni mamma, ha diritto ad avere un po’ di tempo per sé, per coccolarsi. Spesso, però, per motivi economici, lavorativi o logistici, questo tempo manca – spiega l’imprenditrice –. Per questo motivo, desidero offrire loro un voucher personalizzato per usufruire del trattamento quando vorranno. È un gesto semplice, ma che può farle sentire amate e valorizzate.»

Cira Perna, madre e donna impegnata in molteplici attività, racconta come la sua esperienza personale l’abbia spinta a promuovere l’iniziativa: «Anche io, che rappresento un’immagine pubblica, ho pochissimo tempo per me. Comprendo bene quanto sia difficile per una mamma ritagliarsi uno spazio tutto suo.»

L’invito è esteso a tutte le mamme della regione Campania: «Non potendo più omaggiare la mia di mamma, desidero offrire una coccola a tutte le donne che vorranno affidarsi alla nostra équipe. D’altronde, sono conosciuta come ‘Donna Sorriso’: quale miglior occasione per regalare un sorriso alle donne più preziose del mondo? Le nostre meravigliose mamme!»

Per informazioni e prenotazioni:

savisagestudio@gmail.com

Pagina Facebook: SAVISAGE & SAMUA

Contatto privato: Cira Anna Perna

